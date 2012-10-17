Обама победил Ромни в предвыборных дебатах

{1-}Победителем очередного раунда предвыборных дебатов, американцы назвали президента Барака Обаму.

Это первая победа на дебатах демократов, которых на предстоящих президентских выборах представляют Обама и вице-президент Джозеф Байден. Победа в двух предыдущих раундах дебатов - 3 и 12 октября - осталась за республиканцем, экс-губернатором Массачусетса Миттом Ромни и кандидатом в вице-президенты от республиканской партии Полом Райаном, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Выступление Обамы понравилось 46% телезрителей, за Ромни же отдали голоса 39%", - отмечает телекомпания, проводившая опрос телезрителей.

Очередной раунд дебатов состоялся 16 октября в Хемпстеде (штат Нью-Йорк), он прошел в формате ответов на вопросы 82-х неопределившихся избирателей.

Неудачные выступления демократов в прошлых двух раундах дебатов сказались на рейтинге действующего президента. Ромни в настоящее время опережает Обаму по популярности среди неопределившихся избирателей, в то время, как глава американской администрации популярнее у зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 6 ноября.

Фото: EPA / UPG

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