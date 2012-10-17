«Свобода» формирует спецотряды для борьбы с фальсификациями на выборах

{1-}Во Львове оппозиция формируют специальные отряды для недопущения провокаций во время голосования на проблемных избирательных участках в области.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявила председатель Львовской областной организации ВО «Свобода», депутат Львовского облсовета, кандидат от объединенных оппозиционных сил в 119-м избирательном округе Ирина Сех, передает УНИАН.

По ее словам, оппозиция набирает добровольцев, которые будут присутствовать на участке и, в случае провокаций, будут обращаться к правоохранительным органам и выступать свидетелями событий. «Ми не просто сейчас готовим наблюдателей, мы ищем людей с соответствующей техникой, чтобы делать видеофиксацию. Мы сейчас готовим специальные отряды для охраны участков», - сказала она.

Большинство украинцев не готовы к новому Майдану из-за нечестных выборов

«Есть информация о том, что будут происходить чрезвычайные происшествия здесь, на Львовщине: и подпалы и другие вещи, чтобы позднее признать выборы на участках недействительными. Что касается моего 119-го округа, то провластные силы и кандидаты хотят половину результатов признать недействительными. Поэтому мы сейчас работаем с людьми, чтобы обеспечить на участках, которые являются проблемными, охрану и сохранить результат», отметила Сех.

«Кроме того, - сообщает кандидат от объединенных оппозиционных сил, - сейчас работаем над списками людей, которые есть за рубежом, чтобы по ним не проголосовали, потому что власть дает указания, чтобы вместо тех людей вбросили бюллетени».

Также кандидат в депутаты отметила, что в день выборов, чтобы не допустить фальсификаций, представители «Свободи» и «Батьківщини» будут вести параллельный подсчет голосов.

Напомним, что ранее представители Объединенной оппозиции и ВО «Свобода» во Львове заявили о том, что «регионалы» вместе с созданием Окружных избирательных комиссий начали фальсификацию парламентских выборов, и продемонстрировали на пресс-конференции 29 августа «инструкции», якобы рассылаемые в ОИК Партией регионов.

фото: chitay.net

Новости по теме:

На выборах в Раду появились новые технологии фальсификаций

Власть готовит фальсификации на выборах в Киеве – кандидат в депутаты



Веб-камеры не спасут от фальсификаций на выборах - СМИ

На Западной Украине жгут флаги ПР и приносят регионалам свиные головы

