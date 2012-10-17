Адвокат: Мазурка могли подставить из-за закона об охранных фирмах

{1-} Подозреваемый в тройном убийстве охранников ТРЦ «Караван» Ярослав Мазурок мог стать жертвой лоббирования закона об охранных фирмах. Это - одна из версий защиты, сообщает «Сегодня».

«Идет лоббирование интересов частных охранных фирм в плане предоставления права на ношение оружия. У нас в Украине 5 тысяч охранных фирм, которые заинтересованы в этом», - заявил адвокат Лаврентий Кухалейшвили.

«Пока только ГСО имела право на ношение оружия, но ее услуги дороги. А вот теперь частникам разрешат носить оружие, и рынок будет перераспределен. Вполне могли разыграть такой спектакль, чтобы доказать, что охранникам оружие необходимо», - говорит защитник.

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«На видео нигде нет записи, что этот человек кладет флешку в карман. Да, вертит ее в руках, но не кладет в карман. Он еще и смотрит прямо в камеру. После оплаты в кассе он выходит и останавливается, ждет. Чего может ждать человек, который что-то украл, да еще с пистолетом за пазухой? Тут слишком много нестыковок», — считает адвокат.

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В милиции же уверяют, что это неправда. А чтобы снять все вопросы, говорят в МВД, надо для начала найти Мазурка.

Ранее «Главред» сообщал, что Кухалейшливи заявил: ДНК за несколько дней не делается, поэтому говорить что Мазурок и стрелок из «Каравана» одно и то же лицо - нельзя.

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