Саммит Украина – ЕС состоится после выборов

{1-}16 октября, посол Евросоюза Ян Томбинский заявил, что проведение саммита Украина - ЕС возможно лишь в случае решения освобождения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которых ЕС официально признает пострадавшими от применения украинской властью избирательного правосудия. Томбинский уточнил, что Евросоюз готов пойти на компромисс, "если будут очень позитивные сигналы из Украины".

Однако в Брюсселе опровергли требование, объявленное послом, пишет Коммерсантъ-Украина.

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, саммит состоится в начале следующего года. В ЕС планируют провести саммит без привязки к решению проблемы с заключением бывших членов правительства, однако ожидает смены правительства после выборов.

ЕС готово встретиться с Президентом Виктором Януковичем в начале 2013 года, "после выборов и переформатирования правительства.

"Мы ждем проведения выборов 28 октября и формирования нового правительства, чтобы начать подготовку к очередному саммиту Украина - ЕС. В результате, скорее всего саммит состоится в начале 2013 года... Это – единая официальная позиция Европейского совета и Еврокомиссии", – заявил он.

"Эту позицию разделяет также Европейская служба внешних действий",– дополнила его Майя Кочьянчич, спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Информированный источник в европейских структурах заверил, что уточненная формулировка является окончательной, и в случае проведения честных выборов перспектива проведения саммита не будет поставлена под вопрос.

Другой представитель ЕК предположил, что посол Ян Томбинский на пресс-конференции процитировал устаревшую позицию – ранее Брюссель действительно допускал связку между уголовными делами представителей оппозиции и возможностью встречи на высоком уровне.

Уровень представительства ЕС на саммите не будет снижен – в нем примут участие президент ЕК Жозе Мануэль Баррозу и президент Европейского совета Херман ван Ромпей, заверили собеседники в Брюсселе.

"Госпожа Эштон обычно также участвует в саммитах с третьими странами, но на данный момент состав делегации ЕС еще не утвержден, он станет известен ближе к дате саммита",– отметила Майя Кочьянчич.

Уточненная позиция ЕС, предполагающая обязательную ротацию Кабмина, не согласовывается с украинской Конституцией, которая не предусматривает смены правительства после парламентских выборов.

Источник издания уточнил, что это не является односторонним требованием ЕС – ход событий, итогом которых станет саммит, якобы согласован Евросоюзом на переговорах с высокопоставленным представителем правительства.

Эксперты отмечают, что отставка нынешнего Кабмина может быть одним из этапов нормализации отношений Украины с Западом.

Напомним, в сентябре в Европейской комиссии заявили, что саммит Украина-ЕС, скорее всего, состоится в начале 2013 года.

Дата проведения следующего саммита связана с ожиданиями результатов предстоящих парламентских выборов в Украине.

фото: obozrevatel.com

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