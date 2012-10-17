На Закарпатье в ДТП погибли два человека, еще четыре - травмированы

{1-} Во вторник, 16 октября, в Закарпатской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 2 человека, 4 - травмированы

Авария произошла в 18.25 на Абранском перевале Воловецкого района (автодорога Киев - Чоп) водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» (перевозил 6 пассажиров) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате ДТП погибли 2 человека и 4 человека с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 17 октября в Донецкой области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека.

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