Довгий лидирует в предвыборной гонке – СМИ

Жители левого берега столицы на парламентских выборах собираются поддержать Олеся Довгого. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом «Эра» в Днепровском районе Киева.

Результаты опроса были оглашены я в программе «Глас народа» на телеканале «Ера». Как сообщает телеканал, подавляющее большинство граждан, опрошенных в нескольких ключевых центрах левого берега, собираются голосовать за различные партии, но в большинстве своем за одного кандидата.

При этом среди мажоритарщиков с большим отрывом в рейтинге избирательских симпатий лидирует Олесь Довгий. По словам респондентов, они готовы голосовать за Довгого, поскольку он решил множество вопросов по благоустройству Днепровского района, занимается различными социальными проектам, поддерживает развитие юношеского спорта и многое другое.

«Все просто – люди отдают предпочтение тому кандидату, который на протяжении последних нескольких лет заслужил их доверие конкретными делами и видимыми результатами». Так комментирует этот опрос эксперт Украинской консалтинговой группы «Радычи» Иван Хомыч.

Среди других кандидатов называли имена журналистки Елены Кочкиной (самовыдвиженец) и бютовца Юрия Ганущака. Опрос проводился телеканалом до понедельничного съезда Объединенной оппозиции, на котором Ганущак снял свою кандидатуру с выборов.

На сегодняшний день Кочкина удерживает второе место в предвыборной гонке и не собирается отказываться от борьбы, даже несмотря на огромный разрыв с Довгим. «В 214-ом округе уже сегодня, фактически, известен победитель выборов. Единственным кандидатом, который не сдался и намеревается продолжать борьбу, является Елена Кочкина. В ее лице жители района могут получить реального оппозиционного кандидата, который продолжит борьбу с Довгим», – утверждает Иван Хомыч.