Американские пехотинцы арестованы за изнасилование японской девушки

{1-}Министр обороны Японии Сатоси Моримото потребовал детально расследовать инцидент на острове Окинава, где 16 октября два американских морских пехотинца были арестованы полицией по подозрению в изнасиловании местной девушки. Один из арестованных уже признал свою вину. "Примириться с таким невозможно, - заявил журналистам в Токио Моримото. – Это крайне серьезно".

В свою очередь глава японского МИДа Коитиро Гэмба, который сейчас находится в Париже, также высказался за принятие мер по окончательному искоренению подобных инцидентов. "Здесь не отделаешься словами об укреплении дисциплины, — подчеркнул он, добавив, нужны более кардинальные действия".

Пентагон уже заявил, что готов сотрудничать в расследовании происшествия. Известно, что эти пехотинцы не входят в состав размещенных на острове американских подразделений, они были туда временно командированы, передают Вести.ру.

Перед нападением на девушку военнослужащие сильно напились в гостинице.

На Окинаве в августе был арестован сержант морской пехоты США также за нападение на местную женщину. Подобные инциденты лишь подогревают кампанию за полный вывод с острова американских войск. Это движение резко активизировалось с 1995 года, когда трое американских военных похитили и изнасиловали 12-летнюю школьницу. В 2006 году по обвинению в двойном изнасиловании на 9 лет был осужден бывший сотрудник базы ВВС США Кадэна.

На острове Окинава, где размещена основная часть американских военных объектов в Японии, расположена дивизия морской пехоты, которая принимает активное участие в военных операциях США по всему миру.

фото: Сегодня,

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