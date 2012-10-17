Обама взял на себя ответственность за гибель посла в Ливии

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Выступая 16 октября вечером на втором раунде предвыборных дебатов, Барак Обама заявил, что несет полную ответственность за трагедию в американском консульстве в Бенгази, которая произошла 11 сентября. "Я президент, и ответственность всегда лежит на мне", – сказал Обама.

Президент вновь пообещал найти виновных в нападении на консульство и обвинил своего соперника на предстоящих выборах — республиканца Митта Ромни — в "политизации" трагедии. После трагедии в Бенгази Ромни обвинил администрацию Обамы в том, что она не обеспечила должной защиты американским дипломатам, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним 15 октября, ответственность за трагедию в Бенгази взяла на себя госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она подчеркнула, что Обама и вице-президент Джозеф Байден не принимали решений относительно охраны здания дипмиссии, так как эта обязанность лежит на госсекретаре.

Как ранее сообщал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

Ранее Госдепартамент США впервые дал подробное описание штурма американской дипмиссии в ночь на 12 сентября в Бенгази, в результате которого погиб посол Крис Стивенс.



17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.



18 сентября были обнародованы кадры любительской съёмки, на которых запечатлены последние минуты жизни Стивенса.

О том, что к нападению могут быть причастна Аль-Каида, 20 сентября заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, который сослался на американские спецслужбы. При этом, был ли теракт спланирован заранее, он уточнить затруднился.

фото: EPA / UPG

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