Кличко отказался создавать коалицию с регионалами

{1-} В случае, если Партии регионов не удастся самостоятельно образовать большинство, они готовы его создать вместе с коммунистами и партией УДАР. Однако Виталий Кличко отверг это предложение/

«Мы готовы сотрудничать со всеми теми, кто разделит нашу программу. Я уверен, что и УДАР с нами разделяют многие позиции, сегодня в избирательном процессе их программа во многом совпадает с нашей, и я уверен, что коммунисты нас поддерживают», - заявил нардеп-регионал Георгий Смитюх в эфире 5 канала.

Однако лидер УДАРа Кличко заявил, что никаких коалиций у его политсилы с Партией регионов не будет, сообщает 5 канал.

По его словам идеи и программные цели вокруг которых формировать объединения в новом парламенте у ударовцев с регионалами кардинально отличаются. Кличко уверен в Раде нового созыва должны образовать демократическое большинство.

«Мы никогда не сотрудничали и не пытаемся сотрудничать с Партией регионов. Мы предлагаем и соблюдать совершенно другие принципы и критерии в украинской политике. Мы надеемся, что сможем создать демократическое большинство с политическими силами, которые стремятся к демократическому пути развития Украины. В этом направлении мы сегодня работаем», - заявил Кличко.

Ранее «Главред» сообщал, что глава совета объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк обратился к УДАРу с призывом подписать еще до выборов соглашение о создании демкоалиции в новой Раде.

видео: 5.ua

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