Ющенко рассказал, как Россия расколола украинских демократов

{1-}Если украинцы утратят демократию, то в стране победит империя "русского мира".

Об этом заявил экс-президент и лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко в фильме "Наша Украина". Виктор Ющенко. Защити Украину", продемонстрированного в эфире Первого Национального телеканала, пишет Gazeta.ua.

"Приближаясь к западным стандартам, мы отдалялись от России. Но северный сосед не собирался терять право на "вечную дружбу братских народов", - цитирует Ющенко.

Он добавил, что еще при его президентстве внутри Украины начались провокации. "Национальную демократию компрометировали попытками раскола команды. Ситуацию расшатывали скандалами, конфликтами. Россия искала лояльных и эффективных партнеров среди участников демократического движения", - сказал Ющенко.

По его словам, Кремль очень быстро нашел в Украине нужных политиков с амбициями, поэтому 2008 год стал "рубиконом в разрушении демократических достижений".

"Но если мы потеряем демократию, выигрывает империя "русского мира". Если мы утратим основы национальной идентичности, выигрывает советский лагерь. Ведь это - конфликт двух миров, двух цивилизаций, в конце концов - двух эпох", - подчеркнул он.



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