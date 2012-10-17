Янукович предложил взвешенно подойти к запрету пропаганды гомосексуализма

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что в ситуации вокруг законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма необходимо считаться с точкой зрения общества и церкви, но также нельзя не учитывать позицию парламента.

«В ЕС ожидают от нас решения этого вопроса… Мы с вами должны учитывать точку зрения общества и считаться с ней и точкой зрения верующих. Мы должны взвешенно подойти к решению этого вопроса», - заявил Янукович на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Заставить их (депутатов Верховной Рады – Ред.) нажимать или не нажимать на эту кнопку очень тяжело, особенно в таких вопросах, когда у них есть свои внутренние убеждения независимо от политических флагов», - добавил Президент.

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Ранее «Главред» сообщал, что Верховная Рада 2 октября проголосовала в первом чтении за законопроект , которым предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера между лицами одного пола, злоупотребления свободой деятельности печатных СМИ или использование теле- и радиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

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