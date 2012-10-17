Янукович требует жестко наказать FEMEN за варварство

Президент Виктор Янукович назвал варварством акцию активисток FEMEN, в рамках которой девушки спилили православный крест в центре Киева. Глава государства требует от правоохранительных органов жесткой реакции на такие действия.

Об этом он заявил на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций в среду президент отметил, что гарантирует непредубежденное отношение власти и доверие ко всем церквям и религиозным организациям, пишет Интерфакс-Украина.

"Общество доверяет церкви, и все же мы не можем сегодня сказать, что сознание всех людей является таким, чтобы мы были спокойными за моральное состояние общества. Я имею в виду, в частности, разные инциденты, а иногда и резонансные. Например, когда в самом центре Киева был срезан крест, и таким образом попраны религиозные чувства миллионов людей", - сказал Янукович.

По мнению главы государства, это является тревожным сигналом и опасным проявлением, на которое необходимо реагировать надлежащими образом.

"Я требую от правоохранительных органов самого сурового ответа на это варварство", - резюмировал Янукович.

Напомним, утром 17 августа активистки FEMEN спилили бензопилой и повалили поклонный крест в центре Киева недалеко от Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец). Так они выразили, по их заявлениям, "поддержку и уважение" участницам группы "Pussy Riot", которых Хамовнический суд Москвы приговорил за скандальную акцию в храме Христа Спасителя участниц Pussy Riot к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Киевская милиция возбудила уголовное дело по факту сноса поклонного креста по статье "хулиганство", но так никого и не задержала.

5 сентября стало известно, что Инна Шевченко, которая спилила крест в центре Киева, покинула Украину и перебралась во Францию.

фото: femen.livejournal.com

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