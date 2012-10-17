«Батьківщина» и «Свобода» подпишут коалицию, зовут Кличко

{1-} В пятницу, 19 октября, лидер объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок подпишут политическое соглашение о создании коалиции демсил в Верховной Раде VII созыва.

Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини».

«Соответствующий текст соглашения был разработан и согласован оппозиционными политическими партиями путем конструктивного диалога и взаимопонимания», - говорится в сообщении.

«Батьківщина» и «Свобода» также обратились к лидеру УДАРа Виталию Кличко с предложением присоединиться к созданию Коалиции демократических сил - сейчас, еще до завершения парламентских выборов, а не после объявления их результатов.

«Заблаговременное наличие договоренностей между демократическими силами минимизирует риски создания пропрезидентского большинства в будущем парламенте, которое действующая власть будет пытаться сформировать, используя привычные для нее методы и средства - давление, подкуп и шантаж народных избранников, особенно избранных в одномандатных избирательных округах», - говорится в заявлении.

Стороны также предлагают, чтобы соглашение подписали и те мажоритарщики, которые были признаны единственными кандидатами от объединенной оппозиции и УДАРа.

«Батьківщина» и «Свобода» ожидают, что УДАР к 19 октября выскажет свои замечания и предложения к тексту документа, а также объявит о своем участии в подписании политического соглашения о создании Коалиции демократических сил.

Одной из главных задач коалиции демсил является возвращение Украины на демократический и европейский путь развития. Соглашение предусматривает, в частности, осуществления всех возможных мер с целью освобождения лидера оппозиции Юлии Тимошенко, Юрия Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что лидер УДАРа Кличко заявил: никаких коалиций у его политсилы с Партией регионов не будет.

фото: youtube.com

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