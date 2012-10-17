Тюремщики назначили служебную проверку по новому "видео с Тимошенко"

{1-} Госпенитенциарная служба Украины назначила проведение служебной проверки по факту появления в Интернете ВИДЕО, на котором изображена женщина, похожая на экс-премьера Юлию Тимошенко.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что 16 октября, в интернет-сети появился видеоролик, на котором видна женщина, похожую на осужденную Тимошенко, которая сейчас находится в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

В связи с этим Председателем ГПТС Украины назначено проведение соответствующей служебной проверки.

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Ранее «Главред» сообщал, что «Батьківщина» назвали фальшивкой новое видео с женщиной, похожей Тимошенко, и заявили, что камеры видеонаблюдения установлены также в душе и туалете.

«Круглосуточные видеокамеры установлены не только в больничной палате лидера оппозиции, но и в туалетной и душевой комнате, а кадры из них публикуются в сети Интернет и на телевидении», - заявили в партии.

«Батьківщина» потребовала от ГПУ возбудить уголовное дело, найти авторов провокации и привлечь их к ответственности, а также «прекратить пытки над Юлией Тимошенко и демонтировать видеонаблюдение».

фото: стоп-кадр видео youtube.com

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