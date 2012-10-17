Довгому в Днепровском районе составит конкуренцию журналистка - СМИ

После того, как на съезде Объединенной оппозиции кандидат от «Батьківщини» в 214 округе (Днепровский район) снял свою кандидатуру, единственным кандидатом, который не сдал оружие, оказалась оппозиционная журналистка Елена Кочкина. Об этом пишет сайт «Обозреватель».



Как говорится в статье, действия БЮТовцев, снявших с дистанции 26 кандидатов в нардепы в пользу лагеря Кличко, внесли дополнительную сумятицу в восприятие избирателями обеих сил. При этом оставшиеся кандидаты все так же не предлагают четких проектов по благоустройству округов и правовой защите избирателей.



«Представителями оппозиции делался расчет на то, что, голосуя за партию, гражданин автоматически поддержит и ее мажоритарщика. И действительно, на первом этапе кампании кандидаты получили в качестве опоры базовые проценты своей политической силы, от которых можно было бы танцевать». «Рост популярности «Удара» был зафиксирован социологами только сразу после боя Виталия Кличко. В октябре он стал падать. А «Батьківщина», наоборот, подросла. Но при этом два основных оппонента беспартийного Олеся Довгого, начавшего работ ать в округе еще несколько лет назад, даже совокупным рейтингом не догоняли бывшего секретаря Киевсовета». Поэтому, очевидно, Юрий Ганущак, снимаясь, назвал округ «уникальным в городе Киеве».



«Очевидно, что люди, в отличие от партийных лидеров, четко отделяют мажоритарщика от своих политических вкусов. И выбирать одного депутата-мажоритарщика, который будет заниматься вопросами благоустройства микрорайонов и правовой защитой их жителей, собираются сторонники самых разных партий. Именно поэтому Довгий, деятельность которого направлена на решение разнообразных проблем жителей Днепровского района, лидирует с большим рейтинговым отрывом», - сообщает издание.



Такой поворот событий привел к тому, что «на место сдавшихся мужчин по старой славянской традиции встанут решительные женщины», – пишет «Обозреватель». Среди кандидатов женского пола в 214-м округе имеется жительница района и ярая оппозиционерка журналистка Елена Кочкина, прославившаяся на волне своих острых журналистских расследований. Видимо она и станет серебряным призером выборов по округу. Во всяком случае, Кочкиной симпатизируют за профессиональную (в данном случае журналистскую) принципиальность, а именно этим «профессиональные» оппозиционеры оказались не слишком озабочены. «Желание биться до конца и личная смелость сформировали пусть немногочисленный, по сравнению с Довгим, но устойчивый электорат», – резюмирует «Обозреватель».