Спецназ забрал российского оппозиционера Удальцова

{1-} Бойцы спецназа МВД России вывели координатора «Левого фронта» оппозиционера Сергея Удальцова из квартиры и сопровождают в микроавтобус.

Сам оппозиционер назвал эту акцию произволом, сообщает «Интерфакс-Украина»

«Это произвол и провокация, и я надеюсь, общество не будет молчать и отреагирует», - сказал Удальцов по дороге в микроавтобус, на котором его повезли на допрос в Следственный комитет.

Он также назвал провокационным обыск, который у него провели.

Отвечая на вопрос, согласен ли он на применение детектора лжи, оппозиционер сказал: «Я готов ответить на все вопросы».

Отвечать на вопрос о том, что у него было изъято в ходе обыска, он не стал. «Много чего изъято. Все вопросы к следствию», - сказал оппозиционер.

Пока полицейские вели оппозиционера к автобусу, он успел ответить на вопросы журналистов: «Это новая волна репрессий, месть со стороны власти». «Я призываю граждан не молчать, возмущаться этими действиями», - сказал Удальцов. Его посадили в автобус, вместе с ним сели несколько сотрудников в штатском.

В отношении Удальцова, его помощника Константина Лебедева и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева - Леонида Развозжаева было возбуждено дело о приготовлении к организации массовых беспорядков.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 сентября в Москве прошел "Марш миллионов", в котором приняли участие, по данным организаторов – несколько десятков тысяч человек; по данным МВД – не более 14 тысяч. Следующий марш было предложено провести 20 октября.

фото, видео: vesti.ru

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