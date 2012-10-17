Начала работу система видеонаблюдения на выборах в Раду

{1-} В среду, 17 октября, начала работу система видеонаблюдения на выборах в Верховную Раду, которая даст возможность в реальном времени наблюдать за выборами в украинский парламент.

С 18 октября система начнет функционировать в режиме регистрации пользователей, сообщает Интерфакс-Украина.

Для работы на портале можно авторизоваться через популярные ИТ-сервисы: Google, «Яндекс», Mail.Ru, социальные сети «ВКонтакте», Facebook, Twitter и LinkedIn, а также OpenID или пройти несложную процедуру регистрации на портале.

На портале www.vybory2012.gov.ua можно будет формировать список избирательных участков для просмотра трансляции выборов 28 октября.

Для этого в поисковое поле в верхней части сайта надо ввести номер участка или название населенного пункта. В зависимости от запроса будут найдены населенные пункты по их названиям или избирательные участки по номерам. Также с помощью интерактивной карты можно будет найти интересующие адреса участков и добавить их в список просмотра, сообщает разработчик проекта - компания «Ситроникс ИТ».

В день выборов, 28 октября, можно будет видеть изображение с двух камер, расположенных на избирательном участке.

Со службой поддержки портала www.vybory2012.gov.ua можно будет связаться по телефону 0-800-506-012 или с помощью формы обратной связи на сайте.

Ранее «Главред» сообщал, что премьер Николай Азаров заявил: на всех 34 тысячах избирательных участков уже установлены веб-камеры.

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