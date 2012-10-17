Янукович о СМИ и выборах: кто платит, тот и заказывает музыку

{1-} Президент Виктор Янукович убежден, что сегодня заставить СМИ показывать того или иного политика невозможно – все решают деньги партий или отдельных кандидатов в нардепы.

Об этом он заявил на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций, сообщает УНИАН.

По словам Президента, в Госкомитете по телевидению и радиовещанию создан центр, который ведет учет и реагирует на нарушения избирательного законодательства в СМИ.

«И сегодня заставить любое издание – печатное или телевидение – заставить кого-то показывать, кого-то не показывать, практически невозможно», - считает Президент.

Янукович отметил, что сегодня «решают все лишь деньги партий или отдельных кандидатов в народные депутаты».

«Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Другого нет... Для меня очень важно, чтобы эти принципы демократии, демократические, они работали не только на выборах, но и в повседневной жизни», - сказал он.

Янукович в который раз пообещал, что власть не будет вмешиваться в избирательный процесс, вместе с тем она жестко будет реагировать на все нарушения избирательного законодательства.

Ранее «Главред» сообщал, что в среду, 17 октября, начала работу система видеонаблюдения на выборах в Верховную Раду, которая даст возможность в реальном времени наблюдать за выборами в украинский парламент.

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