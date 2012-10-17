Янукович попросил Церковь не вмешиваться в выборы

{1-} Президент Виктор Янукович считает, что Церковь не должна вмешиваться в политический процесс, в частности, процесс выборов.

«Я знаю, что есть человеческий фактор, и вы не можете требовать от священников, чтобы они кого-то не поддерживали, а кого-то поддерживали», - сказал Янукович на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций, сообщает Интерфакс-Украина

Он предостерег руководителей религиозных организаций от того, чтобы это делалось публично.

«Но делать публично эту работу – мы должны с вами договориться, чтобы этого не было, чтобы церковь не вмешивалась в этот политический процесс, потому что этот процесс будет работать на раскол общества, и этого делать нельзя», - подчеркнул Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что на встрече с руководителями церквей Янукович затронул вопрос выборов, подчеркнув, что заставить СМИ показывать того или иного политика невозможно – все решают деньги партий или отдельных кандидатов в нардепы.

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