Иванишвили официально стал кандидатом на пост премьера Грузии

{1-}Президент Грузии Михаил Саакашвили официально внес в парламент кандидатуру лидера победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили на пост премьер-министра.

Об этом сообщила пресс-спикер главы государства Манана Манджгаладзе, пишет РИА Новости.

Согласно конституции, кандидат на пост премьер-министра обязан сформировать правительство в течение 10 дней, после чего парламент Грузии большинством голосов должен выразить доверие новому кабинету министров.

По итогам парламентских выборов, которые прошли 1 октября, победила оппозиционная коалиция "Грузинская мечта". Президент Грузии Михаил Саакашвили признал поражение своей партии "Единое национальное движение" и заявил о переходе в оппозицию. На прошлой неделе Саакашвили удовлетворил ходатайство правительства об отставке.

16 октября, Иванишвили представил окончательный состав нового правительства, который должен быть утвержден после первого заседания парламента 21 октября в парламентской столице Грузии - Кутаиси.

Как сообщалось, на выборах Грузинская мечта" получила в парламенте нового созыва 87 депутатских мандата, партия Саакашвили будет представлена 63 депутатами. Всего в грузинском парламенте 150 депутатских мест, 77 из которых избираются по пропорциональным и 73 - по мажоритарным спискам. Другим участвовавшим в выборах политическим силам не удалось преодолеть 5%-й барьер, необходимый для прохождения в парламент.

фото: president.gov.ge

Новости по теме:

Саакашвили вернул Иванишвили грузинское гражданство



В Грузии назвали полный состав нового правительства

Иванишвили встретился с Саакашвили: обещал обойтись с оппонентом достойно



Победитель выборов в Грузии будет руководить кабмином из бизнес-центра