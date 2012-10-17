Сайты оппозиционеров подверглись хакерским атакам

Сайты БЮТа, "Фронта змін" и персональные сайты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко подверглись ddos-атакам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гриценко.
"Четыре сайты оппозиции - БЮТа, "Фронта змін", персональные сайты Юлии Тимошенко и мой - завалили мощными ddos-атаками. Отбиваемся ...", - написал он.
По состоянию на 14:36 не открываются сайты БЮТ и Гриценко, "Фронта змін" и Тимошенко.
Информацию о ddos-атаках подтвердили в пресс-службе БЮТа и ""Фронта змін".
фото: Facebook
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