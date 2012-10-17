Сайты оппозиционеров подверглись хакерским атакам

Сайты БЮТа, "Фронта змін" и персональные сайты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко подверглись ddos-атакам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гриценко.

"Четыре сайты оппозиции - БЮТа, "Фронта змін", персональные сайты Юлии Тимошенко и мой - завалили мощными ddos-атаками. Отбиваемся ...", - написал он.

По состоянию на 14:36 не открываются сайты БЮТ и Гриценко, "Фронта змін" и Тимошенко.

Информацию о ddos-атаках подтвердили в пресс-службе БЮТа и ""Фронта змін".

фото: Facebook

Новости по теме:

Хакеры взломали сайт Херсонской госадминистрации

Хакеры взломали сайты власти в Крыму

Турецкие хакеры взломали сайт ГАИ Киевской области