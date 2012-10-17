Симоненко: заявления о роспуске ВР - это торги между крупным капиталом

{1-} Заявления о возможном роспуске Верховной Рады Украины после парламентских выборов- 2012 свидетельствуют о том, что крупный капитал ведет торги за передел мест.

Такое мнение выразил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в комментарии корреспонденту ГолосUA.

Так, комментируя заявления экс-министра обороны Украины Юрия Еханурова о возможности роспуске парламента в случае, если Запад не признает выборы законными, лидер Компартии подчеркнул, что такие заявления делает человек из той команды, которая в 2007 году проводила незаконные досрочные выборы, обещала перезагрузить парламент, исключить коррупцию, а также изменить систему работы Верховной Рады.

«В результате у нас как были в основном тушки в сессионном зале, так и остались. И каждый действует в угоду себе, а не народу Украине», - сказал он.

Политик также добавил, что тему Запада в таких заявлениях используют, как «дубинку против народа», спекулируя на теме евроинтеграции.

Петр Симоненко выразил уверенность, что таким образом пытаются намекнуть Партии регионов о возможности договориться.

«Ведутся торги за передел политического и экономического спектра после выборов», - подытожил он.