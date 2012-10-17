ЕС не выдвигал Украине новых условий проведения саммита

{1-} Евросоюз категорически отвергает информацию о каких-либо новых условиях, выдвинутых Киеву для проведения саммита Украина - ЕС.

Об этом пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон Майа Кочьянчич заявила в комментарии Интерфакс-Украина.

«Не взирая на высказанные предположения, для саммита Украина-ЕС нет никаких новых условий», - заявила она.

Майа Кочьянчич напомнила, что саммит Украина-ЕС проходит на регулярной основе. «Мы ждем проведения выборов, чтобы начать подготовку следующего саммита. Скорее всего, саммит состоится в начале 2013 года», - подчеркнула она.

Ранее «Главред» со ссылкой на украинские СМИ сообщал, что якобы руководство ЕС готово встретиться с Президентом Виктором Януковичем в начале 2013 года, после выборов и переформатирования правительства, а саммит Украина-ЕС может пройти в конце января — начале февраля 2013 года, после отставки украинского правительства.

фото: obozrevatel.com

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