На Волыни столкнулись поезд и автобус: четверо пострадавших

{1-} На железнодорожном переезде в поселке Старая Выживка на Волыни столкнулись поезд и автобус.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Электропоезд столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, где находилось шесть человек. Маршрутка совершала рейс «Заболотье-Ковель».

В результате столкновения четверо пассажиров были госпитализированы с травмами. Их состояние – средней степени тяжести.

При этом задержки в движении железнодорожного транспорта не было.

Предварительная причина аварии – нарушение автобусом правил движения по ж/д переезду.

фото: autocentre.ua

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