На Волыни столкнулись поезд и автобус: четверо пострадавших

{1-} На железнодорожном переезде в поселке Старая Выживка на Волыни столкнулись поезд и автобус.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Электропоезд столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, где находилось шесть человек. Маршрутка совершала рейс «Заболотье-Ковель».
В результате столкновения четверо пассажиров были госпитализированы с травмами. Их состояние – средней степени тяжести.
При этом задержки в движении железнодорожного транспорта не было.
Предварительная причина аварии – нарушение автобусом правил движения по ж/д переезду.
фото: autocentre.ua
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