Янукович: отношения с Россией нужно совершенствовать

{1-} Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости усовершенствования отношений с Россией в энергетической сфере.
Об этом глава государства заявил на заседании Комитета экономических реформ, передает «Интерфакс-Украина».
«Увеличение добычи энергоносителей, диверсификация источников энергопоставок, повышение энергоэффективности, в целом уменьшение негативного влияния энергетической составляющей на экономику – это один из очень болезненных вопросов», - сказал Янукович.
Кроме того, Президент отметил, что власти Украины понимают, что делать и как, «но нам необходимы конкретные практические шаги и, безусловно, нам надо работать над усовершенствованием отношений с нашим стратегическим партнером – с Россией»..
Кроме того, Президент отметил, что власти Украины понимают, что делать и как, «
При этом, по словам Януковича, необходимо не забывать о внутригосударственных интересах, связанных с увеличением добычи энергоносителей, внедрением энергоэффективных технологий.
Фото: president.gov.ua
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