Янукович: отношения с Россией нужно совершенствовать

{1-} Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости усовершенствования отношений с Россией в энергетической сфере.

Об этом глава государства заявил на заседании Комитета экономических реформ, передает «Интерфакс-Украина».

«Увеличение добычи энергоносителей, диверсификация источников энергопоставок, повышение энергоэффективности, в целом уменьшение негативного влияния энергетической составляющей на экономику – это один из очень болезненных вопросов», - сказал Янукович.

Кроме того, Президент отметил, что власти Украины понимают, что делать и как, «но нам необходимы конкретные практические шаги и, безусловно, нам надо работать над усовершенствованием отношений с нашим стратегическим партнером – с Россией»..

Кроме того, Президент отметил, что власти Украины понимают, что делать и как, «

При этом, по словам Януковича, необходимо не забывать о внутригосударственных интересах, связанных с увеличением добычи энергоносителей, внедрением энергоэффективных технологий.

Фото: president.gov.ua

Новости по теме:

Янукович попросил Церковь не вмешиваться в выборы

Янукович рассказал, как будет сотрудничать с Таможенным союзом

Янукович требует жестко наказать FEMEN за варварство