Удальцову грозит 10 лет тюрьмы за подготовку «захвата власти»

{1-} Российского оппозиционера Сергея Удальцова задержали на 48 часов для проведения допроса в Следственном комитете России якобы за подготовку массовых беспорядков и захвата власти.

Удальцову грозит от четырех до десяти лет лишения свободы, сообщает УНИАН.

Ранее официальный представитель СК сообщил, что против Удальцова и других людей возбуждено дело после проверки фактов из фильма «Анатомия протеста-2». Дело возбуждено по статье «приготовление к организации массовых беспорядков». У фигурантов дела проводятся обыски.

В микроблоге Удальцова появилась запись: «Сергей прислал смс: «Держитесь, гоните волну максимально. Меня закрывают».

Авторы нашумевшей ленты, вышедшей на НТВ, утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме было показано видео, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.

Во время проверки было установлено, что голос, в том числе в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в «Анатомии протеста-2», принадлежит Удальцову, а встреча, фрагменты которой показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012 года в Минске.

Представители оппозиции считают действия Следственного комитета, возбудившего уголовное дело против Удальцова, политическим преследованием.

«Действия следствия выглядят совершенно политически мотивированными», - сказал один из организаторов «Левого фронта», депутат Госдумы Илья Пономарев, назвав произошедшее репрессиями в отношении мирных граждан.

По его мнению, происхождение пленки, показанной на телеканале НТВ, незаконно.

«Я много раз говорил: подлинная пленка, о которой идет речь в этой передаче, не подлинная пленка, но ее происхождение очевидно незаконно. Я бы более приветствовал, если бы наши правоохранительные органы, если у них возникнут подозрения о совершении правонарушения, пошли бы в суд, получили санкции суда, записали бы соответствующих фигурантов и сказали: «Вот смотрите, мы разоблачили шпионский заговор», - добавил Пономарев.

Ранее «Главред» сообщал, что кроме координатора «Левого фронта», подозреваемыми по делу проходят его помощник Константин Лебедев и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева - Леонид Развозжаев.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

Спецназ забрал российского оппозиционера Удальцова

В Москве задержали Удальцова и активистов «Марша миллионов»

Каспарова и Удальцова задержали за поддержку Pussy Riot

Удальцов объявил голодовку