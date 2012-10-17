Удальцову грозит 10 лет тюрьмы за подготовку «захвата власти»

{1-} Российского оппозиционера Сергея Удальцова задержали на 48 часов для проведения допроса в Следственном комитете России якобы за подготовку массовых беспорядков и захвата власти.
Удальцову грозит от четырех до десяти лет лишения свободы, сообщает УНИАН.
Ранее официальный представитель СК сообщил, что против Удальцова и других людей возбуждено дело после проверки фактов из фильма «Анатомия протеста-2». Дело возбуждено по статье «приготовление к организации массовых беспорядков». У фигурантов дела проводятся обыски.
В микроблоге Удальцова появилась запись: «Сергей прислал смс: «Держитесь, гоните волну максимально. Меня закрывают».
Авторы нашумевшей ленты, вышедшей на НТВ, утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме было показано видео, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Во время проверки было установлено, что голос, в том числе в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в «Анатомии протеста-2», принадлежит Удальцову, а встреча, фрагменты которой показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012 года в Минске.
Представители оппозиции считают действия Следственного комитета, возбудившего уголовное дело против Удальцова, политическим преследованием.
«Действия следствия выглядят совершенно политически мотивированными», - сказал один из организаторов «Левого фронта», депутат Госдумы Илья Пономарев, назвав произошедшее репрессиями в отношении мирных граждан.
По его мнению, происхождение пленки, показанной на телеканале НТВ, незаконно.
«Я много раз говорил: подлинная пленка, о которой идет речь в этой передаче, не подлинная пленка, но ее происхождение очевидно незаконно. Я бы более приветствовал, если бы наши правоохранительные органы, если у них возникнут подозрения о совершении правонарушения, пошли бы в суд, получили санкции суда, записали бы соответствующих фигурантов и сказали: «Вот смотрите, мы разоблачили шпионский заговор», - добавил Пономарев.
Ранее «Главред» сообщал, что кроме координатора «Левого фронта», подозреваемыми по делу проходят его помощник Константин Лебедев и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева - Леонид Развозжаев.
фото: EPA / UPG
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