Скандал в России: в Сеть попали ужасные фото погибших в Cмоленской катастрофе

{1-} В Интернете появились снимки с места катастрофы под Смоленском, а также из морга, на которых предположительно изображены останки президента Польши Леха Качиньского и других поляков, погибших в катастрофе.

Власти Польши уже потребовали от России провести расследование и наказать виновных в утечке фотографий, передает «Интерфакс-Украина».

Как известно, некоторые российские сайты опубликовали фотографии, на которых изображены тела погибших.

«Заместитель министра (иностранных дел – прим.ред.) Ежи Помяновский заявил послу России, что Польша ожидает, что власти РФ примут жесткие меры, в короткий срок начнут расследование, а также накажут виновных в утечке фотографий», - отмечается в заявлении польского МИД.

Отметим, что эти снимки попали в Интернет около месяца назад, они были сделаны на месте катастрофы лайнера.

Скандальные фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.

Внимание, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой просмотр фото не рекомендуется.

Между тем, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что размещенные в интернете фотографии тел граждан Польши, погибших в катастрофе самолета Ту-154, не содержатся в материалах уголовного дела, возбужденного в РФ.

«В результате проверки установлено: размещенные в интернете фотоматериалы не содержатся в уголовном деле, возбужденном по факту авиакатастрофы и расследуемом СК РФ», - сказал Маркин.

«Предприняты меры для изъятия из СМИ данных фотоматериалов, устанавливаются лица, сделавшие и представившие вышеназванные фотографии для публикации, устанавливаются также мотивы данных действий», - подчеркнул Маркин.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли все, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

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