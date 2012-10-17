Янукович пригрозил министрам: "Доиграетесь"

{1-} Президент Виктор Янукович стукнул кулаком и заявил членам Кабмина, что они могут «доиграться», поскольку ему известно, что во вторник, 16 октября, некоторые министры звонили нардепам, чтобы те не голосовали за некоторые законопроекты.

Об этом он сказал во время заседания Комитета по экономическим реформам, на котором присутствовали представители всех министерств, вице-премьеры и другие высокие должностные лица, сообщает Gazeta.ua.

«Я знаю, как вы иногда тормозите принятие в парламенте тех или иных законов. Как вы работаете с комитетами. Дойдет очередь и до вас. Я все знаю. Я работаю с комитетами также. Только не понимаю, зачем это вам нужно. Вы думаете, что это кресло, которое вы получили, оно пожизненное? И у меня терпение закончится когда-то», - сказал Янукович.

Президент добавил, что смотрел вчера, как принимались шесть законов по админреформе.

«Сколько было суеты. И те, кто засветился там из министров, они у меня здесь», - ударил он кулаком по столу, где лежала папка с документами.

После этого президент добавил, что разговаривал с некоторыми народными депутатами, которые в конце концов его поняли.

«Не играйте с этими вопросами, плохо закончится. Мы приняли вчера эти законы. Полтора года они провалялись в парламенте. Полгода назад приняли в первом чтении, а вчера, когда были включены в повестку дня, пытались их снять. Затем, когда оставили в порядке дня, начали бомбить со всех сторон депутатов, чтобы не голосовали. Доиграетесь», - подчеркнул Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что на вчерашнем заседании Рада дала добро на госгарантии немецкого кредита в 560 млн грн на модернизацию украинской ГТС.

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