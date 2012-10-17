Во Львове пройдет молебен за честные выборы

{1-} Во Львове состоится молебен за честные парламентские выборы.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Молебен состоится 21 октября в 14.30 у памятника Тараса Шевченко в центре города.
Планируется, что молитва будет экуменической (объединяющей – прим.ред.), в ней примут участие представители различных конфессий Львова.
О проведении молебна уже сообщили во все штабы политических партий и кандидатов по мажоритарным округам.
Городские власти приглашают к совместной молитве всех желающих жителей Львова.
Как известно, выборы Рады состоятся 28 октября.
Фото: mapa.ukrkolo.com
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