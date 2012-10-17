Во Львове пройдет молебен за честные выборы

{1-} Во Львове состоится молебен за честные парламентские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Молебен состоится 21 октября в 14.30 у памятника Тараса Шевченко в центре города.

Планируется, что молитва будет экуменической (объединяющей – прим.ред.), в ней примут участие представители различных конфессий Львова.

О проведении молебна уже сообщили во все штабы политических партий и кандидатов по мажоритарным округам.

Городские власти приглашают к совместной молитве всех желающих жителей Львова.

Как известно, выборы Рады состоятся 28 октября.

Фото: mapa.ukrkolo.com

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