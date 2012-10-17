Караджич, обвиняемый в убийстве 8 тысяч человек, назвал себя миротворцем

Во время заседания Гаагского трибунала Радован Караджич, бывший лидер боснийских сербов, представший перед судом за свою предполагаемую роль в осаде Сараево и убийстве 8 тысяч человек в Сребренице, начал свою защиту с утверждения, что его следует хвалить как «миротворца».

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Инопресса».

Караджич, переходя с сербского на английский и обратно, сказал Гаагскому трибуналу: «Сараево - это мой город, и любые разговоры о том, что мы стали беспричинно обстреливать Сараево, несправедливы».

«Вместо того, чтобы обвинять, меня следует наградить за все то хорошее, что я сделал. Я сделал все, что в человеческих силах, чтобы избежать войны», - сказал он суду.

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«Все, кто знает меня, знают, что я не автократ, не агрессор, не нетерпимый. Напротив, я мягкий человек, толерантный человек, способный понимать других», - подчеркнул он.

Ранее другие сербские лидеры безуспешно пытались утверждать, что это правительство Боснии было агрессором в этой войне, обстреливающим собственных граждан.

Первым свидетелем Караджича стал бывший российский сотрудник миротворческого контингента ООН в Сараево, полковник Андрей Демуренко, который также выступал свидетелем по делу генерала Драгомира Милошевича.

«Вторя утверждениям сербских ответчиков на предыдущих процессах, Демуренко заявил о существовании сговора между западными представителями ООН, иностранными журналистами, боснийским правительством и его войсками с целью представить сербские силы агрессорами», - пишет Питер Бомон. Демуренко утверждал, что взрыв минометной мины возле рынка Маркале в Сараево был «терактом», организованным боснийскими войсками.

Ранее «Главред» сообщал, что приговор Караджичу будет вынесен не ранее августа 2013 года и то при условии, что судебный процесс будет идти в его постоянном темпе.

фото: EPA / UPG

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