Патриарх Кирилл заказал в Италии роскошную мебель

{1-} Для московского патриарха Кирилла в Италии была изготовлена на заказ роскошная мебель.

Об этом сообщает издание Il Giorno.

По данным издания, итальянская мебельная фабрика из Камаско – Jumbo – последнее время занималась меблировкой зала для приемов в резиденции патриарха Всея Руси Кирилла.

«Эту комнату, над обстановкой которой трудилась итальянская компания, открывал «не кто иной, как президент Владимир Путин», - сообщают итальянские журналисты.

Для патриарха Кирилла, по словам представителя компании, были выбраны предметы мебели из коллекции Four Seasons, которые были персонифицированы и украшены эксклюзивной инкрустацией.

В персонификации участвовала дизайнер Марина Путиловская.

Маркетинг-менеджер компании Jumbo Амос Кампелло рассказал, что заказы из России – далеко не редкость.

«Это один из наших основных рынков. Русские очень любят элегантный и роскошный стиль нашей мебели. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с местными дизайнерами и архитекторами и создаем интерьеры на заказ для самых важных клиентов», - отметил менеджер.

В то же время имена своих клиентов компания не раскрыла. На сайте фирмы не сообщается, какова стоимость роскошных гарнитуров, однако на сайте московского мебельного салона указано, что стол от фирмы Jumbo может стоить 22935 евро, а стул – 2320 евро.

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