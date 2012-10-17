Янукович оценит работу Богатыревой «под микроскопом»

{1-} Работа главы Минздрава Раисы Богатыревой, направленная на снижение цен на лекарства, после выборов Рады будет рассмотрена под «микроскопом».

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета экономических реформ, передает «Интерфакс-Украина».

«Некоторые инициативы, которые были еще два-три месяца назад, они притормозились. Я предупреждаю, Раиса Васильевна (Богатырева – прим. ред.), вас лично: как только закончатся выборы, на СНБО мы рассмотрим все под микроскопом – что выполнено, что не выполнено. И если мы найдем исполнителей, которые затормозили эти процессы, они будут за это отвечать, имейте в виду, во главе с вами», - предупредил глава государства.

Также Президент отметил, что работа по снижению цен на лекарства ведется несистемно, а инициированные меры по изменению ситуации в этой сфере тормозятся.

В то же время, Янукович подчеркнул исключительную важность медицинской реформы, которая происходит в Украине и раскритиковал тех, кто ею недоволен. По словам главы государства, он не понимает, как у этих людей поворачивается язык критиковать такое важное дело.

Отметим, что проведение заседания СНБО намечено после выборов Рады, которые состоятся 28 октября. Темой заседания будет успешность мер по снижению цен на лекарства.

Напомним, ранее Кабинет Министров установил предельные торговые надбавки на лекарства и медицинские изделия на уровне не более 10% в опте, и 10-25% - в рознице с 1 января 2013 года.

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