Стрелок из «Каравана» стал эмблемой кинофестиваля «Молодость»

{1-} Стоп-кадр с изображением стрелка из «Каравана» Ярослава Мазурка, которого засняли камеры видеонаблюдения супермаркета, стал эмблемой любительского конкурса кинофестиваля «Молодость».

Об этом сообщает ТСН.

По словам директора кинофестиваля Андрея Халпахчи, эта фотография является отражением актуальной действительности сегодняшнего дня.

На упреки интернет-сообщества, которое обвинило организаторов в отсутствии этики, руководитель фестиваля заявил: «На любом сайте, который мы сегодня открываем, висит тот самый кадр. То есть это часть нашей жизни. Если молодежь этим интересуется, то я не вижу здесь нарушения этики», - заявил Халпахчи.

Убийство в "Караване": все подробности дела

Напомним, 26 октября в киевском торгово-развлекательном центре «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников комплекса и скрылся.

Позже стало известно, что стрелком был Ярослав Мазурок – уроженец Львовской области. За информацию, которая поможет его поимке, обещано вознаграждение в 100 тысяч гривен.

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