Скандальный закон о языках рассмотрят на соответствие Конституции

{1-} В Конституционный Cуд Украины поступило обращение 51 депутата с просьбой рассмотреть закон «Об основах государственной языковой политики» на соответствие Конституции.
Также депутаты просили оценить конституционность этого закона в связи с возможным нарушением процедуры его рассмотрения и принятия, сообщает пресс-служба КС.
Согласно регламенту Суда, конституционные представления переданы на изучение секретариата.
Как сообщал «Главред», 3 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики».
8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал этот закон и поручил Кабмину создать рабочую группу для его совершенствования.
Документ вступил в силу 10 августа. Закон предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
Впоследствии Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет Луганской области, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.
Кроме того, крымский парламент поручил до 10 октября 2012 года подготовить и внести на рассмотрение крымских депутатов предложение по реализации «языкового закона».
На Закарпатье в городе Берегово стал региональным венгерский язык, а в селе Тарасовцы Черновицкой области – молдавский (румынский).
Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области.
Фото: tsn.ua
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