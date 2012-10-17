Украина не повысит тарифы на газ ради МВФ - Кабмин

{1-} Кабмин не готов увеличить тарифы на газ для населения ради кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко, передает УНИАН.

«Пока мы к таким решениям не готовы. На такое увеличение тарифов правительство не готово», - заявил вице-премьер.

По его словам, компромиссным решением могло бы стать скорейшее внедрение программ энергосбережения.

«Компромисс – начало целого ряда энергосберегающих программ, которые бы позволили населению брать дешевые долгосрочные и среднесрочные кредиты на решение вопросов энергосбережения. Если бы заработали программы по замене окон, утеплению крыш, подвалов, замене котлов, вот тогда мы бы могли говорить о некоем постепенном повышении тарифов, и то для людей богатых», - подчеркнул Тигипко.

Напомним, как сообщал «Главред», МВФ настаивает на увеличении тарифов на газ для населения с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим.

Эксперты Фонда называют повышение тарифов одним из главных условий продолжения кредитования экономики Украины.

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