Украина не повысит тарифы на газ ради МВФ - Кабмин

{1-} Кабмин не готов увеличить тарифы на газ для населения ради кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко, передает УНИАН.
«Пока мы к таким решениям не готовы. На такое увеличение тарифов правительство не готово», - заявил вице-премьер.
По его словам, компромиссным решением могло бы стать скорейшее внедрение программ энергосбережения.
«Компромисс – начало целого ряда энергосберегающих программ, которые бы позволили населению брать дешевые долгосрочные и среднесрочные кредиты на решение вопросов энергосбережения. Если бы заработали программы по замене окон, утеплению крыш, подвалов, замене котлов, вот тогда мы бы могли говорить о некоем постепенном повышении тарифов, и то для людей богатых», - подчеркнул Тигипко.
Напомним, как сообщал «Главред», МВФ настаивает на увеличении тарифов на газ для населения с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим.
Эксперты Фонда называют повышение тарифов одним из главных условий продолжения кредитования экономики Украины.
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