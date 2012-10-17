В Украине вступает в силу запрет на результаты опросов: последние данные

{1-} С завтрашнего дня, 18 октября, в Украине запрещена публикация результатов предвыборных опросов социологов, согласно требованиям законодательства.

Последние данные соцопросов собрала «Украинская правда».

Наибольшей поддержкой граждан, согласно данным последних опросов, пользуется Партия регионов. Второе-третье место делят между собой «Батьківщина» и УДАР. Четвертое место – у КПУ.

Шансы пройти в парламент сохраняет ВО «Свобода».

Напомним, что накануне опрос группы «Рейтинг» предсказал победу в парламентской гонке Партии регионов: за нее готовы проголосовать 19,2% респондентов. Приблизительно равное количество избирателей поддерживают «УДАР Виталия Кличко» - 15,2 и «Батьківщину» – 13,9.

10,8% готовы проголосовать за Компартию Украины, 4,9% - за «Свободу».

По данным последнего опроса Research&Branding Group, в Раду проходят четыре партии: Партия регионов, «Батьківщина», УДАР и Компартия.

За ПР готовы проголосовать 22,2% опрошенных; за «Батьківщину» - 15,4%. Партия УДАР набрала 14,8% голосов. За Компартию готовы проголосовать 9,6% всех опрошенных.

По данным последнего опроса Фонда «Деминициативы» совместно с КМИС, лидером парламентской гонки является Партия регионов (23%), второе-третье место делят УДАР и «Батьківщина» (16% и 15% соответственно).

С 10% поддержки избирателей в Раду проходит КПУ и впервые за все время опросов избирательный барьер перешагнула ВО «Свобода».

Последний опрос GfK Ukraine показал, что Партию регионов поддерживают 25% избирателей, УДАР – 17%, «Батьківщина» – 15%, КПУ – 9%, ВО «Свобода» и «Украина – Вперед» не проходят в Раду с рейтингами на уровне 3%.

Опрос TNS Ukraine показал, что у Партии регионов 33% сторонников среди опрошенных украинцев, у «Батьківщини» – 24%, УДАР – 16%, КПУ – 12%.

По последним данным Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС», электоральные ориентации украинских разделились следующим образом: первое место занимает Партия регионов и получает 22,7% поддержки избирателей.

«Батьківщина» занимает вторую позицию – 15,6%. Партия УДАР получает 14,7% поддержки избирателей, а Коммунистическая партия Украины - 9,2%.

ВО «Свобода» заручилась поддержкой 4,6% избирателей, а партия «Украина – Вперед!» - 2,1%.

Отметим, что социологические компании будут проводить опросы граждан вплоть до дня выборов, однако их результаты будут закрытыми.

В то же время, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Панниото заявил, что в европейских странах запрет на публикации вводится за 1-2 дня до выборов.

Напомним, что проходной барьер для партий установлен на уровне 5%. Голосование назначено на воскресенье, 28 октября.

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