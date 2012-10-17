Жена Ким Чен Ына вызвала скандал: вышла на публику без значка

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – Ли Суль Чжу – вызвала скандал, появившись на публике без значка с изображением бывших глав государства.
Об этом со ссылкой на британскую прессу передает «Интерфакс-Украина».
Как известно, все граждане КНДР обязаны носить значки с портретами предыдущих лидеров страны – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Вместо этого значка Ли Суль Чжу надела брошь.
Эпатажный поступок женщины вызвал недовольство многих лидеров КНДР.
Напомним, впервые о Ли Суль Чжу стало известно в июле 2012 года, когда появилась официальная информация о том, что она является женой Ким Чен Ына.
Ранее супруга лидера КНДР вызвала сенсацию, появившись в брюках на официальном мероприятии - посещении плиточного завода. Отметим, что тогда на ее груди значек с портретами все-таки был.
фото: english.chosun.com
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