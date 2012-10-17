В Эстонии установят памятник Борису Ельцину

{1-} В столице Эстонии – Таллинне – будет установлен барельеф и памятная доска первому Президенту России Борису Ельцину.

Об этом сообщает портал Delphi.

Решение об установке памятных знаков в честь российского президента было принято на заседании комиссии по оформлению города.

Отметим, что на другой стороне улицы установлен памятный камень в честь событий 20 августа 1991 года и восстановлению независимости Эстонии.

«В ста метрах отсюда находится здание парламента, где 13 января выступал Борис Ельцин и где были подписаны договоры, которые дали огромный толчок бескровному восстановлению независимости», - подчеркнули представители комиссии.

Проект барельефа будет разработан один из самых знаменитых скульпторов современности – Эрнст Неизвестный.

«Маэстро передал изготовленный им для семьи Ельциных бюст, на основании которого эстонский скульптор младшего поколения Рене Рейнумяэ изготовит барельеф и памятную доску. Авторские права на барельеф будут принадлежать Эрнсту Неизвестному, но на его изготовление есть согласие автора – речь идет о подарке Неизвестного в память государственного мужа, который, по его мнению, предотвратил гражданскую войну», - заявили в руководстве комиссии.

Барельеф и памятная доска будут установлены по инициативе 39 представителей общественной жизни, политиков, бизнесменов, выступившим с обращением к общественности.

Средства на барельеф и памятную доску собираются за счет пожертвований.

Фото: nnm.ru

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