Удальцова выпустили на подписку о невыезде

{1-} Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов после допроса в Следственном комитете России был отпущен под подписку о невыезде.
Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.
Напомним, правоохранительные органы подозревают Удальцова в подготовке массовых беспорядков в России.
Другой подозреваемый, Константин Лебедев, задержан на 48 часов. Третьего фигуранта дела – Леонида Развозжаева – полиция пока не обнаружила.
«Оба подозреваемых дали показания о том, что к организации массовых беспорядков они никакого отношения не имеют, однако вновь подтвердили факт своих встреч летом 2012 года в Минске с жителями Грузии», - сообщил пресс-секретарь СК РФ Владимир Маркин.
Напомним, 17 октября в квартирах Удальцова, Лебедева и ряда других оппозиционеров были произведены обыски. В квартирах были изъяты «электронные носители информации и документы».
В заявлении по этому поводу Маркин отметил, что фигурантов проверяют по обвинениям в террористической деятельности, что может обернуться для них пожизненным заключением.
Во время допроса Удальцова в СК РФ у здания ведомства прошли пикеты в его поддержку. Двое участниц этих акций были задержаны.
В ряде российских СМИ появилась информация, что следствие по делу Удальцова и его соратников опирается на информацию из фильма «Анатомия протеста-2», показанного в начале октября телеканалом НТВ. Авторы фильма обвинили Удальцова и еще нескольких оппозиционеров в подготовке массовых беспорядков, терактов и государственного переворота на территории России при поддержке из-за рубежа.
В фильме, в частности, показаны кадры, где Удальцов якобы обсуждает организацию переворота с гражданами Грузии, в том числе Гиви Таргамадзе.
Пользователи интернета в свою очередь уличили НТВ в подлоге, указав на то, что в «Анатомии протеста-2» показанные дважды одинаковые кадры «переговоров» Удальцова с грузинскими функционерами сопровождаются разной озвучкой и субтитрами.
Сам Удальцов назвал фильм НТВ «бредом сумасшедшего» и заверил, что никогда не был знаком с Таргамадзе.
фото: EPA / UPG
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