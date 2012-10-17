Во Львове милиция будет работать в участке с прозрачными стенами

{1-} Во Львове открылось первое в Украине отделение милиции, построенное по европейскому образцу.

Его главным отличием являются стеклянные перегородки между кабинетами, передает ТСН.

Новый корпус Сиховского райотдела стоил государству 5 миллионов гривен и строился два года.

«Для личного состава сделаны спортивный зал, тренажеры для занятий после работы и в свободное от работы время», - сообщил глава Сиховского райотдела Виталий Фецинец.

Отметим, что в Украине регулярно появляются обвинения милиции в применении пыток, и новое здание участка позволит обеспечить максимальную безопасность задержанных.

Фото, видео: ТСН

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