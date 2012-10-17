Немцы пригрозила блокировать евроинтеграцию Украины из-за Тимошенко

{1-} Немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации с Украиной, если экс-премьер Юлия Тимошенко не будет освобождена.
Об этом заявил председатель комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум на встрече с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».
«Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной будет заблокировано. Я, как председатель комитета Бундестага по европейской интеграции, буду это рекомендовать, пока дело Юлии Тимошенко не закрыто. Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам человека и демократии», - заявил представитель Бундестага.
Напомним, ранее подобную инициативу высказала канцлер Германии Ангела Меркель.
Представитель немецкого парламента также подчеркнул, что Евросоюз будет внимательно следить за парламентскими выборами в Украине.
«Международное сообщество наблюдает за избирательным процессом в Украине и будет проводить расследование, если будут зафиксированы нарушения», - подчеркнул Крихбаум.
фото: obozrevatel.com
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