Немцы пригрозила блокировать евроинтеграцию Украины из-за Тимошенко

{1-} Немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации с Украиной, если экс-премьер Юлия Тимошенко не будет освобождена.

Об этом заявил председатель комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум на встрече с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

«Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Украиной будет заблокировано. Я, как председатель комитета Бундестага по европейской интеграции, буду это рекомендовать, пока дело Юлии Тимошенко не закрыто. Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам человека и демократии», - заявил представитель Бундестага.

Напомним, ранее подобную инициативу высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Представитель немецкого парламента также подчеркнул, что Евросоюз будет внимательно следить за парламентскими выборами в Украине.

«Международное сообщество наблюдает за избирательным процессом в Украине и будет проводить расследование, если будут зафиксированы нарушения», - подчеркнул Крихбаум.

фото: obozrevatel.com

Новости по теме:

Саммит Украина – ЕС состоится после выборов

Еврокомиссар назвал условия проведения саммита Украина–ЕС

В Украине нет цензуры – посол ЕC

Соглашение об ассоциации с ЕС до сих пор не подписано из-за перевода