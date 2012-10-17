Эпидемии гриппа в Украине может и не быть

{1-} Эпидемии гриппа в Украине осенью 2012 года и зимой 2013 может и не быть.

Об этом сообщает ТСН.

«Типичными для Украины, как правило, являются поздние эпидемии гриппа – это февраль и март. Мы как бы попадаем в хвост эпидемии. В других странах это проходит раньше. Такое было, что вроде как грипп был, но эпидемию мы не захватили. В Европе была, а до нас не дошла», - рассказала врач-педиатр Анна Горбань.

При этом ученые-эпидемиологи прогнозируют украинцам две волны гриппа: в начале ноября и в начале февраля, однако сейчас ситуация стабильна.

Напомним, как сообщал «Главред», в нынешнем сезоне Украине грозят три штамма гриппа – свиной или калифорнийский грипп, а также новые – Висконсин и Виктория.

Последние два штамма уже регистрировались на территории Украины шесть лет назад, соответственно, иммунитета к ним уже нет.

Также напомним, что первая волна гриппа на территории страны уже прошла на прошлой неделе.

Наибольшее количество больных гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киеве, 69% болевших – дети.

фото: med-help.com.ua

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