В бунтующую колонию Петербурга введен спецназ

17 октября 2012, 23:00

 

{1-} В колонию «Обухово», расположенную в Санкт-Петербурге, введен отряд спецназа «Тайфун».

Об этом 17 октября сообщает издание «Фонтанка.ру».

В колонии проводятся «широкомасштабные специальные мероприятия». Помимо спецназовцев, в работе участвуют около ста тюремщиков, направленных из других учреждений.

Подробности мероприятий не раскрываются, сообщается лишь, что они включают в себя общий обыск.

Обстановка в колонии «Обухово» осложнилась после того, как зимой-весной 2012 года туда переслали из Пскова, Архангельска и Карелии большое количество заключенных, принципиально не желающих соблюдать требования администрации.

Их называют «черной мастью» или «черноходами» (в отличие от «красных» заключенных, сотрудничающих с администрацией). Сейчас «черными» являются примерно 600 из 1500 заключенных этой колонии. В «Обухово» появился свой лидер – некий Мага, который стремится получить статус вора в законе.

Летом 2012 года один осужденный колонии повесился (хотя его срок лишения свободы составлял всего один год), другой выбросился из окна (но выжил), третьего забили дужками от кроватей (погибший сотрудничал с администрацией).

10 августа к воротам колонии с внешней стороны подбросили труп, завернутый в одеяло. В тот же день была предотвращена попытка побега.

Отряд «Тайфун» начал патрулировать территорию возле «Обухово» в июне, но внутрь спецназовцы до сих пор не заходили. В основном они пресекали попытки перебросить за периметр наркотики (за первые два месяца было пресечено восемь попыток).

Тюремщики выступали против ввода спецназа внутрь колонии, опасаясь, что заключенные начнут массово вскрывать вены.

 

 

Фото: fontanka.ru

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