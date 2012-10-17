Путин и Медведев пересядут на вертолеты

{1-}Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев будут передвигаться по Москве на вертолете, чтобы разгрузить столичные автомагистрали. Об этом рассказали пресс-секретари президента и премьера России.



По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент старается большую часть мероприятий, которые не требуют по протоколу какого-либо церемониала, проводить не в Кремле, а в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пишет Росбалт.



Проблемы, создаваемые проездом правительственных кортежей, не раз обсуждались жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, 10 октября кортеж Дмитрия Медведева вызвал массовое недовольство в Северной столице.



Премьера сопровождал губернатор города Георгий Полтавченко. Когда кортеж ехал по улицам Петербурга, люди давили на клаксоны автомобилей и показывали неприличные жесты. Полтавченко пришлось краснеть перед Медведевым за поведение горожан. Позже глава города назвал поведение петербуржцев «жлобством».

Фото ru.wikipedia.org

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