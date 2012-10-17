Луческу предлагают возглавить сборную Турции

{1-}Президент федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен разочаровался в турецких специалистах и хочет видеть на посту главного тренера сборной наставника «Шахтера » Мирчу Луческу .



Такое мнение Демирорен выразил после того, как турецкая команда проиграла Румынии и Венгрии в отборе на ЧМ-2014, сообщает «Террикон».



Демирорен разочаровался в турецких специалистах и считает Луческу самой подходящей кандидатурой – с румыном нынешний президент ФФТ знаком еще по «Бешикташу».



Издание отмечает, что Демирорен даже готов выдать Луческу полный карт-бланш.

Напомним, "Шахтер" возглавляемый Мирчей Луческу выиграл ряд матчей в Чемпионате Украины , а также продемонстрировал неплохую игру в в Лиге чемпионов

Фото shakhtar.com

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