Сирия и Турция снова устроили перестрелку

{1-}Турецкие войска обстреляли сирийскую территорию после того, как в турецкой провинции Хатай разорвался артиллерийский снаряд. Артобстрел сирийской территории был произведен с базы в приграничном турецком городе Хаджи Паша.

По утверждению турецких властей, снаряд упал на берегу реки Оронте. О раненных или погибших в результате обстрела не сообщается, передает Росбалт.



Армия Турции уже неоднократно проводила обстрел территории Сирии. Глава генштаба Турции генерал Неждет Озел предупредил Сирию о "жестком" ответе на обстрел приграничных турецких территорий со стороны сирийской армии. По словам генерала, турецкие войска уже начали принимать ответные меры после недели бомбардировок и обстрелов своей территории, но эти меры могут быть усилены.



Напомним, турецкие войска были стянуты на границу после того, как сирийский снаряд поразил приграничную деревню, в результате чего погибли пять мирных жителей. В начале октября турецкий парламент официально разрешил правительству принять ответные силовые меры против агрессии со стороны Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс уже подготовил все необходимые планы по защите Турции и может осуществить их в случае необходимости.

Фото dni.ru

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