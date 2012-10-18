Украинские оппозиционеры встретились с Меркель

В Бухаресте на съезде ЕНП представители украинской оппозиции встретились с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом на своей страничке в Facebook написала народный депутат Украины Ирина Геращенко.



"Состоялась встреча с канцлером Германии госпожой Меркель. Я представляла партию УДАР… Также от Батьківщини присутствовали Женя Тимошенко , Арсений Яценюк, Борис Тарасюк, Григорий Немиря", - написала Геращенко.



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По ее словам, Меркель "хорошо осведомлена" о политической и предвыборной ситуации в Украине.



"Ее ключевой мессидж - ЕС и Германия внимательно следят за ходом кампании, их тревожат факты применения админресурса и нарушения закона, неравный доступ к СМИ и избирателей", - пишет депутат, добавив, что в ЕС ждут от оппозиции "единства, объединения вокруг демократизации Украины".



Геращенко отметила, что Меркель пообещала, что "ЕС будет следить за ситуацией и после выборов, насколько независимым будет новый парламент и не будет ли он заложником внешних давлений".



Геращенко в свою очередь проинформировала канцлера Германии о проевропейской программе этой партии.



"Сейчас наш лидер Виталий Кличко прилагает усилия для донесения нашей программы до избирателя, делает все ради победы партии, а значит, совместной победы демократов. Что мы приложим все усилия, чтобы в парламенте не было сформировано пропрезидентское большинство, потому что это путь к усилению авторитаризма и закручивания гаек. Что должны объединиться после выборов по их результатам с демсилами на основе совместной программы и работать на возвращение доверия избирателей, избегать склок, ультиматумов друг к другу", - сообщила депутат.



Другие представители оппозиции рассказали Меркель о ходе избирательной кампании, давлении и нарушениях, с которыми сталкивается оппозиция, о переговорах относительно сотрудничества в новом парламенте.



"Женя передала госпоже Меркель открытку от мамы", - также написала Геращенко.



Ранее сообщалось, что немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации с Украиной, если экс-премьер Юлия Тимошенко не будет освобождена. Об этом заявил председатель комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум на встрече с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко

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