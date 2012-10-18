Греция почти договорилась о новых кредитах

{1-}Греческое правительство достигло предварительной договоренности с ЕЦБ, ЕС и МВФ. На переговорах 17 октября стороны согласовали размер сокращения экономики Греции в 2013 г. на уровне 4,2% и меры по сокращению расходов на здравоохранение.



Препятствием для получения кредита Грецией до сих пор остаются реформы трудового законодательства, где партнеры правящей партии «Новая демократия» – демократические левые и социалисты ПАСОК выступают против сокращения зарплат и компенсаций при увольнении. Подобные меры, считают кредиторы, нужны для повышения конкурентоспособности Греции, передает Корреспондент.



Так, чиновники признают, что стороны по-прежнему не согласны по многим вопросам, но отрицают тот факт, что переговоры между министром труда и так называемой "тройкой" кредиторов - Еврокомиссией, Европейским центробанком и Международным валютным фондом - провалились.



"Это не провал, - заявил представитель министерства труда ранее во вторник. - По мере переговоров необходимо получить консультацию премьер-министра и других политических лидеров".



После встречи лидеров переговоры с тройкой возобновились. Главы делегаций рассчитывают, что неудобные вопросы будут решены.



"Мы продвинулись вперед, - отметил глава миссии МВФ Пол Томсен. - Мы достигли соглашения по большинству политических проблем. Несколько тем, которые остались, мы надеемся урегулировать в скором времени".



Правительство Греции стремиться получить еще два года для достижения бюджетных планов, чтобы смягчить влияние мер экономии, что поддержала глава МВФ Кристин Лагард.



Кроме того, высокопоставленный представитель министерства финансов Греции сообщил на условиях анонимности, что переговоры Греции с "тройкой" уже идут с молчаливым согласием на то, что отсрочку на два года все же предоставят.



"Вопрос о продлении уже обсуждается. Тройка работает, основываясь на этом, - подчеркнул он, добавив, что без продления крайнего срока на два года Греции придется принимать меры на сумму 18 млрд евро.



Как сообщалось ранее, премьер-министр Антонис Самарас заявил, что Греция может продать или сдать в аренду принадлежащие ей необитаемые острова. Позднее эту информацию опровергли представители власти, сославшись на неверную трактовку информации газетой Le Mond.

Всего Греции принадлежат около 6 тысяч островов, большая часть которых не заселена людьми.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

В Греции полиция слезоточивым газом разогнала акцию противников Меркель

В Греции полиция готовится к мощным протестам во время визита Меркель

Греция может получить еще три года на выплату кредитов ЕС

Для борьбы с кризисом Греция готова продавать острова