ЦИК разрешил морякам голосовать в самодельных бюллетенях

{1-}Центризбирком разрешил производить бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду комиссиям на специальных избирательных участках для полярников и моряков.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, пишет Интерфакс-Украина.

Непосредственно избирательные комиссии будут изготавливать бюллетени для голосования на специальном участке № 801052, созданном на полярной станции. Он относится к одномандатному избирательному округу №223 (Киев, Шевченковский район).

Кроме того, бюллетени будут самостоятельно изготовлять комиссии на спецучастках № 000002-000004 одномандатного избирательного округа № 58 (Мариуполь, Донецкая обл.), а также на участках № 000002-000005, 000007-000019, 000021-000035 одномандатного избирательного округа № 143 (Измаил, Одесская обл.).

Эти участки будут размещены на кораблях, которые в день выборов будут находиться в плавании под государственным флагом Украины.

Изготовленные на полиграфическом комбинате "Украина" избирательные бюллетени получили все областные центры государства.

Однако, как уточнил чиновник, "пока что они не переданы участковым избирательным комиссиям".

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