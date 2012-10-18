На Донбассе горела шахта

{1-}В Луганской области городе Ровеньки под вечер 17 октября на территории шахты "Им. В.В.Вахрушева " ООО Донецкая топливно-энергетическая компания, в помещении строительного цеха возник пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
По информации службы, в результате пожара огнем уничтожена кровля цеха и оборудование на площади 300 кв м.
В 20:50 подразделениями МинЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Шахта работает в штатном режиме. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 16 сентября, в Краснодонском районе Луганской области в 1:40 на шахте «Самсоновская-Западная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 915 м, в пределах выработки возник пожар.
В шахте на тот момент работало 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность.
фото: mns.gov.ua
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