На Донбассе горела шахта

{1-}В Луганской области городе Ровеньки под вечер 17 октября на территории шахты "Им. В.В.Вахрушева " ООО Донецкая топливно-энергетическая компания, в помещении строительного цеха возник пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации службы, в результате пожара огнем уничтожена кровля цеха и оборудование на площади 300 кв м.

В 20:50 подразделениями МинЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Шахта работает в штатном режиме. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 16 сентября, в Краснодонском районе Луганской области в 1:40 на шахте «Самсоновская-Западная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 915 м, в пределах выработки возник пожар.

В шахте на тот момент работало 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность.

фото: mns.gov.ua

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